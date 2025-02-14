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Команда Трампа начинает диктовать условия Старому Свету
НАТО в полном подчинении США. После встречи с американским вице-президентом на полях Мюнхенской конференции по безопасности генсек альянса Марк Рютте заявил: члены НАТО должны тратить на оборону более 3 % ВВП. Понятно, что слово "оборона" в устах Рютте носит чисто номенклатурный характер.
Ранее президент Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран - участников НАТО до уровня 5 % от их ВВП.
В ЕС подобные требования уже вызвали негативную реакцию.
К тому же вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля может проанонсировать массовый вывод американских войск из Европы.
Иными словами, европейцами придется полагаться только на свои силы.
Кстати, премьер Литвы назвал исключение ЕС из переговоров Вашингтона и Москвы по Украине "хорошим пинком под зад".