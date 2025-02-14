Команда Трампа начинает диктовать условия Старому Свету

НАТО в полном подчинении США. После встречи с американским вице-президентом на полях Мюнхенской конференции по безопасности генсек альянса Марк Рютте заявил: члены НАТО должны тратить на оборону более 3 % ВВП. Понятно, что слово "оборона" в устах Рютте носит чисто номенклатурный характер.

Ранее президент Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран - участников НАТО до уровня 5 % от их ВВП.

В ЕС подобные требования уже вызвали негативную реакцию.

К тому же вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля может проанонсировать массовый вывод американских войск из Европы.

Иными словами, европейцами придется полагаться только на свои силы.