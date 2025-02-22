Команда Трампа занялась чисткой Пентагона. Отправлены в отставку сразу пятеро генералов, руководивших различными подразделениями ведомства. Преемником главы Объединенного комитета начальников штабов станет некто Дэн Кейн. В нарушение всех правил он отставник и, главное, трехзвездочный генерал - эту должность всегда занимали четырехзвездочные, то есть, более высокого ранга генералы. Трамп не скрывает, что чистка носит политический характер. Все уволенные поддерживали Байдена. Играет роль и риск неповиновения военных, которые пытаются саботировать начинания новой администрации. В американской истории столь масштабных увольнений Пентагон еще не знал.