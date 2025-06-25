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Командир центрального штаба ВС Ирана стал жертвой атаки Израиля
Автор:Редакция news.by
Командир центрального штаба ВС Ирана стал жертвой атаки Израиляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/921c4d7d-8722-4cf2-875d-745e228aff9c/conversions/cc6b87ee-57c5-42fd-a1dd-9042acc18e17-xl-___webp_1920.webp 1920w
Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани скончался от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику, сообщает РИА Новости.
"Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия", присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжелых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад", - говорится в сообщении.
Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" занимается планированием операций и координацией в Вооруженных силах Ирана.
Фото: РИА Новости