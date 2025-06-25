Командир центрального штаба ВС Ирана стал жертвой атаки Израиля

Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" Ирана Али Шадмани скончался от ранений спустя неделю после атаки Израиля на исламскую республику, сообщает РИА Новости .

"Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия", присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжелых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад", - говорится в сообщении.