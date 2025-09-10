Командующий Вооруженными силами Непала призвал прекратить беспорядки

В Катманду проводится зачистка улиц от протестующих, часть из которых смогла завладеть боевым оружием. Командующий Вооруженными силами Непала Ашок Радж Сигдел призвал к прекращению всех протестных действий для мирного разрешения ситуации.

Накануне страну охватили масштабные беспорядки - были сожжены правительственные здания и помещения одного из телеканалов, чинились расправы над министрами, которые не успели скрыться от разъяренной толпы. Большинство из них армия успела эвакуировать, в том числе президента и премьера, который подал в отставку. Все важные государственные документы сгорели в пожарах. Из тюрем сбежали более 1 тыс. заключенных. Сообщалось о поджогах на непальско-индийской границе. Все пограничные пункты пропуска закрыты.