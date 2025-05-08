Компании Германии заявили об ответственности за укрепление власти нацистов

Крупные немецкие компании (Siemens, BMW Group, Hugo Boss и Adidas) выступили с совместным заявлением об ответственности за укрепление власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в первой половине ХХ века. Об этом говорится в материале BBC, сообщает БЕЛТА.

Заявление опубликовали немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Заявление подписали руководители 49 крупных немецких компаний. Среди них - Adidas, BMW Group, Bosch, Deutsche Bahn, DHL Group, Hugo Boss, Henkel, Lufthansa Group, Mercedes Benz, Rheinmetall, Uniper, Volkswagen, Porsche и другие.

В частности, в заявлении говорится, что 8 мая - это день памяти о 60 млн погибших по всему миру, а также "день, когда мы обязаны задаться вопросом, как все это стало возможным".

"Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних ответственных лиц в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Преследуя собственные выгоды, многие фирмы и их представители были вовлечены в этот процесс. Сегодня мы, как немецкие предприятия, берем на себя ответственность за то, чтобы сохранить память о преступлениях времен нацизма", - указывается в заявлении.

Как обращает внимание Die Zeit, с инициативой выступить с совместным заявлением в 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны к немецким компаниям обратились руководители Bayer, BASF, Evonik и Siemens. Это произошло после того, как в январе этого года они приняли участие в памятной церемонии, посвященной освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В Европе годовщину окончания Второй мировой войны отмечают 8 мая - день, когда вступил в силу документ о капитуляции немецких войск, подписанный представителями западных союзников во французском Реймсе.

Во времена нацистской Германии многие крупные немецкие компании сотрудничали с нацистским режимом. Как отмечает BBC, на сайте автоконцерна BMW есть раздел, в котором говорится, что в эпоху национал-социализма он из компании по производству транспортных средств превратился в компанию по производству вооружений и стал играть важную роль в военной экономике Германии. Некоторые компании отрицали свою причастность к преступлениям нацистов даже спустя десятилетия.