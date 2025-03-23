"Журналисты остались без средств к существованию", "После 75 лет стабильности - неизвестность", "Не позволяйте угаснуть маяку демократии" - такими заголовками пестрят сегодня европейские СМИ.

Материалы совсем не однобоко пронизаны сочувствием и жалостью к работникам экстремистского "Радио Свобода" и минимум непониманием, а максимум даже ненавистью - к президенту США Дональду Трампу, который, по словам ВВС, "сделал то, что не удалось КГБ". Именно он подписал указ о ликвидации семи правительственных агентств - среди них, в частности, Агентство глобальных медиа, на содержании которого и находились "Радио Свобода" и "Голос Америки" - те самые, которые громче всех кричали, что они якобы "независимые", а при этом получали миллионы долларов от правительства США.

Стивен Капус, главный исполнительный директор RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода):

"Мы не можем понять, почему кто-то может применять к нам такие радикальные меры в такой важный момент истории. У нас есть своя аудитория, мы работаем уже 75 лет, и вот так за одну ночь росчерком пера все это прекратить. Это очень недальновидно".

Раскачивать ситуацию в турбулентные моменты истории проще простого. За это журналисты, к примеру, пражской редакции "Радио Свобода" получали даже по европейским меркам баснословные гонорары: за одну статью - минимум 300 долларов, за одно фото - 60. Ежемесячная зарплата штатных сотрудников - минимум от 3,5 тыс., сообщил источник "Новостей Сибири". Смогут ли они независимо от американской валюты продолжать свою работу - вряд ли. Тем более что экстремисты из "Радио Свобода" уже давно с черной меткой и клеймом на лбу.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Репутация была с душком еще и потому, что на станции работало огромное количество бывших фашистских коллаборационистов. Там работали люди, которые в Советском Союзе вряд ли бы избежали петли. Там работали и представители таких нацистских организаций, которые до сих пор сражаются под разными запрещенными в России названиями на территории Украины".

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"Радио Свобода" было основано в 1953 году, и, судя по персоналу, возникло оно не на ровном месте. То, что американское правительство вывозило в США и страны Южной Америки нацистских преступников, известный факт. То, что многих из них устраивали на "Радио Свобода", тоже не секрет, но об этом на Западе предпочитают молчать - слишком неудобная правда. А подтверждения звучат из уст самих руководителей этого "независимого СМИ с финансированием от ЦРУ".

Можно привести большое количество имен, которые стали пособниками нацистов. Например, учитель польского языка и литературы в школе Станислав Станкевич в 1941 году добровольно пошел на службу к немецким оккупационным властям и активно служил на благо Третьего рейха. С первых дней оккупации служил в батальонах полиции еще один нацистский преступник Виллис Хазнерс, которого приютили и обогрели Штаты. Бывший пропагандист вермахта Александр занимался вербовкой в национальные легионы СС, на "Радио Свобода" он представлял грузинскую редакцию.

Возникает резонный вопрос, какие ценности эти пособники и убийцы могли транслировать аудитории. Циничная ложь в подаче материалов была настолько откровенной, что коллеги называли работников радиостанции "наследниками Геббельса".

Закончилась война, нацистская пресса потеряла актуальность, а журналисты перекочевали в новое СМИ - примерно с похожими задачами. Сегодня сотрудники экстремистского "Радио Свобода" неистово чернят героев Великой Отечественной войны. Они яро переписывают историю, где уже "Советский Союз развязал Вторую мировую", а "Сталин был сообщником Гитлера". Методология экстремистов в манипулировании общественным сознанием не имеет никаких ограничений и святынь.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"На протяжении десятилетий редакция "Радио Свобода", белорусская служба, как и украинская, были прибежищем самых отмороженных фашистов. Их возглавляли долгие годы люди, которые напрямую служили полицаями и прислужниками у немцев. Именно в этих радиостанциях, на этих службах за американские деньги были сформулированы человеконенавистнические антигосударственные идеи, которые в итоге в Украине и стали господствовать в последние 20-30 лет. "Радио Свобода", особенно ее украинская служба, несет прямую ответственность за ту драму и трагедию, которая разыгралась в Восточной Европе".

Потомки нацистов, сидящие у власти в Европе, горят желанием и дальше подливать масла в огонь украинского конфликта. "Радио Свобода" называется "маяком демократии" в Брюсселе, где намерены вместо США начать финансирование данного СМИ. Сумма требуется немалая - 120 млн евро ежегодно.

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc6ffc5-8aef-4b0e-b873-b21bde3caaf9/conversions/6632f2c0-29aa-481e-8f1e-0a03f7773caa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc6ffc5-8aef-4b0e-b873-b21bde3caaf9/conversions/6632f2c0-29aa-481e-8f1e-0a03f7773caa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc6ffc5-8aef-4b0e-b873-b21bde3caaf9/conversions/6632f2c0-29aa-481e-8f1e-0a03f7773caa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc6ffc5-8aef-4b0e-b873-b21bde3caaf9/conversions/6632f2c0-29aa-481e-8f1e-0a03f7773caa-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС:

"Это был маяк демократии. Грустно слышать, что США прекращают свое финансирование. Теперь вопрос для нас в том, можем ли мы прийти с нашим финансированием, чтобы заполнить ту пустоту, которую оставляют США?"

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