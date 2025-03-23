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Конец фабрики лжи: экстремистское "Радио Свобода" лишилось многомиллионного финансирования США
"Журналисты остались без средств к существованию", "После 75 лет стабильности - неизвестность", "Не позволяйте угаснуть маяку демократии" - такими заголовками пестрят сегодня европейские СМИ.
Материалы совсем не однобоко пронизаны сочувствием и жалостью к работникам экстремистского "Радио Свобода" и минимум непониманием, а максимум даже ненавистью - к президенту США Дональду Трампу, который, по словам ВВС, "сделал то, что не удалось КГБ". Именно он подписал указ о ликвидации семи правительственных агентств - среди них, в частности, Агентство глобальных медиа, на содержании которого и находились "Радио Свобода" и "Голос Америки" - те самые, которые громче всех кричали, что они якобы "независимые", а при этом получали миллионы долларов от правительства США.
Стивен Капус, главный исполнительный директор RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода):
"Мы не можем понять, почему кто-то может применять к нам такие радикальные меры в такой важный момент истории. У нас есть своя аудитория, мы работаем уже 75 лет, и вот так за одну ночь росчерком пера все это прекратить. Это очень недальновидно".
Раскачивать ситуацию в турбулентные моменты истории проще простого. За это журналисты, к примеру, пражской редакции "Радио Свобода" получали даже по европейским меркам баснословные гонорары: за одну статью - минимум 300 долларов, за одно фото - 60. Ежемесячная зарплата штатных сотрудников - минимум от 3,5 тыс., сообщил источник "Новостей Сибири". Смогут ли они независимо от американской валюты продолжать свою работу - вряд ли. Тем более что экстремисты из "Радио Свобода" уже давно с черной меткой и клеймом на лбу.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Репутация была с душком еще и потому, что на станции работало огромное количество бывших фашистских коллаборационистов. Там работали люди, которые в Советском Союзе вряд ли бы избежали петли. Там работали и представители таких нацистских организаций, которые до сих пор сражаются под разными запрещенными в России названиями на территории Украины".
"Радио Свобода" было основано в 1953 году, и, судя по персоналу, возникло оно не на ровном месте. То, что американское правительство вывозило в США и страны Южной Америки нацистских преступников, известный факт. То, что многих из них устраивали на "Радио Свобода", тоже не секрет, но об этом на Западе предпочитают молчать - слишком неудобная правда. А подтверждения звучат из уст самих руководителей этого "независимого СМИ с финансированием от ЦРУ".
Можно привести большое количество имен, которые стали пособниками нацистов. Например, учитель польского языка и литературы в школе Станислав Станкевич в 1941 году добровольно пошел на службу к немецким оккупационным властям и активно служил на благо Третьего рейха. С первых дней оккупации служил в батальонах полиции еще один нацистский преступник Виллис Хазнерс, которого приютили и обогрели Штаты. Бывший пропагандист вермахта Александр занимался вербовкой в национальные легионы СС, на "Радио Свобода" он представлял грузинскую редакцию.
Возникает резонный вопрос, какие ценности эти пособники и убийцы могли транслировать аудитории. Циничная ложь в подаче материалов была настолько откровенной, что коллеги называли работников радиостанции "наследниками Геббельса".
Закончилась война, нацистская пресса потеряла актуальность, а журналисты перекочевали в новое СМИ - примерно с похожими задачами. Сегодня сотрудники экстремистского "Радио Свобода" неистово чернят героев Великой Отечественной войны. Они яро переписывают историю, где уже "Советский Союз развязал Вторую мировую", а "Сталин был сообщником Гитлера". Методология экстремистов в манипулировании общественным сознанием не имеет никаких ограничений и святынь.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"На протяжении десятилетий редакция "Радио Свобода", белорусская служба, как и украинская, были прибежищем самых отмороженных фашистов. Их возглавляли долгие годы люди, которые напрямую служили полицаями и прислужниками у немцев. Именно в этих радиостанциях, на этих службах за американские деньги были сформулированы человеконенавистнические антигосударственные идеи, которые в итоге в Украине и стали господствовать в последние 20-30 лет. "Радио Свобода", особенно ее украинская служба, несет прямую ответственность за ту драму и трагедию, которая разыгралась в Восточной Европе".
Потомки нацистов, сидящие у власти в Европе, горят желанием и дальше подливать масла в огонь украинского конфликта. "Радио Свобода" называется "маяком демократии" в Брюсселе, где намерены вместо США начать финансирование данного СМИ. Сумма требуется немалая - 120 млн евро ежегодно.
Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС:
"Это был маяк демократии. Грустно слышать, что США прекращают свое финансирование. Теперь вопрос для нас в том, можем ли мы прийти с нашим финансированием, чтобы заполнить ту пустоту, которую оставляют США?"
Впрочем, далеко не все страны ЕС хотят финансировать эту убыточную фабрику лжи. Они понимают, что Штаты закрыли ее не просто так. Одна беда - чем теперь займутся все эти насаждавшие демократию персонажи? Они ведь ничего другого не умеют, кроме как "свергать режимы". Может, неслучайно сейчас по Америке прокатилась волна поджогов электрокаров Tesla. Инициатор всех этих чисток - Илон Маск, вот ему и мстят.