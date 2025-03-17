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Конец перемирию - Израиль возобновил удары по сектору Газа
Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня. Возобновление военных действий стало ответом на отказ ХАМАС от дальнейшего возвращения заложников.
Авиабомба попала в палаточный лагерь беженцев недалеко от Хан-Юниса. Там вспыхнул пожар. Погибли более 200 человек, в том числе дети. Приказ об атаке отдали лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.
Также представители Тель-Авива заявили, что в ХАМАС отвергли все полученные предложения от спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников по мирному урегулированию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Израиль предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по сектору Газа.
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома:
"Администрация Трампа и Белый дом консультировались с израильтянами по поводу их сегодняшних атак в Газе. И, как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран - все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, поплатятся за это. Президент Трамп унаследовал множество проблем из-за некомпетентности и слабости администрации Байдена - Харрис. Но он сосредоточен на их решении, и нашим союзникам, и нашим противникам лучше воспринимать его всерьез".
Представители ХАМАС уже заявили, что Израиль своими действиями подверг заложников в Газе неизвестной судьбе.