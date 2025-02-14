Конференция в Мюнхене - момент истины для РФ, США, ЕС и Украины

Накануне перелета в Мюнхен вице-президент США Джей Ди Вэнс дал интервью изданию The Wall Street Journal, в котором предупредил цитата о "шокирующем" соглашении по Украине, которое США будут проталкивать. Это оказалось лучшей рекламой любым консультациям по этой теме. Естественно Мюнхенская конференция - та площадка, на которой может быть обозначено окно возможностей Запада в предстоящих переговорах по перемирию. Об атмосфере, которая царит сейчас в Мюнхене и вероятном дальнейшем развитии украинского сценария, - сегодняшняя тема дня. Вэнс в интервью предупреждает, что видение США соглашения по Украине может "шокировать". Вопрос, а кого именно? Это, конечно, главная интрига. Но уже шокированы Зеленский и Европа. Ведь на Мюнхенской конференции США представят союзникам курс новой внешней политики. А суть ее в том, что Европа должна будет взять на себя большую роль в обеспечении собственной безопасности. И про Украину тоже будет речь, конечно.

Ежегодная конференция по безопасности в Мюнхене на этот раз не просто собрание политиков. Это, возможно, самый настоящий момент истины. Кто окажется сильнее? Трамп, который хочет перемирия, но за чужой счет, или Европа с Зеленским, которые, судя по всему, желают продолжения войны как горячей, так и санкционной?

Как и все последние годы, Россия в конференции участия не принимает. Что несильно меняет сути. Трамп настроен крайне серьезно. Накануне он официально созвонился и с Путиным, и с Зеленским. Вот несколько его цитат, отрезвляющих элиты ЕС и верхушку Украины. "Мы хотим закончить эту войну. Эта война - катастрофа". Он добавил, что "вступление Украины в НАТО не просто маловероятно, оно непрактично". А еще Трамп хочет, чтобы США "получили вложенные в Украину деньги обратно". Вот она, предпринимательская жилка: Байден вложился, теперь Трамп отобьет инвестиции. Заберет полезными ископаемыми. Предъявленный счет остановился на отметке 500 млрд долларов. Между делом Трамп и его администрация, подобранная как высокоточное оружие, намекают, что Евросоюз "чинит препятствия и наживается на американском бизнесе", т.е. если перевести, платить будет и ЕС. А знаете, что еще интересно? Прошло 10 лет с момента Минских соглашений. У Европы был шанс и целых 10 лет, чтобы им воспользоваться, завершить украинский кризис. Она все профукала. Теперь не только Зеленского с его версией Украины, но и Евросоюз с его вариантом международной политики списывают в утиль. Он профнепригоден решать большие дела. И мы наблюдаем это чуть ли не в прямом эфире. Конечно, удивительное зрелище бездарно упущенных возможностей.

"Если американская сторона по-настоящему заинтересована в диалоге, а судя по тем сигналам, которые приходят в течение последних 24 часов из Белого дома, особенно они в этом заинтересованы, то вопрос будет решаться исключительно в рамках соглашения между Россией и США. У Европы был свой исторический шанс внести свою лепту в мирное урегулирование в Украине. Происходило, кстати, это в Минске, уж если на то пошло, - заявил Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. - Европа не смогла решить, соответственно вопрос будет решаться Россией и Америкой напрямую, а Европа будет точно так же, как и киевский режим, поставлена перед фактом о параметрах достигнутых соглашений. Трамп очень серьезно нацелен на мирное урегулирование. Т.е. в данном случае добрый следователь чуть менее злой, он вполне адекватный, с ним можно иметь дело. А нынешняя европейская большая политика это лишь одна большая пародия. Дай бог, мы сможем достичь некого среднего арифметического по нынешнему украинскому кризису и договориться о чем-то глобальном в плане разграничения сферы интересов России и США".

А что Европа, точнее, ее чиновники? Они в панике. Французский президент уже призвал страны континента "усилить обеспечение независимости" от Штатов. Олаф Шольц, пока еще канцлер Германии, и вовсе грозится объявить в стране чрезвычайное положение, назвав происходящее "угрозой для страны". Но тут дело, кажется, больше в поступке вице-президента США Джей Ди Вэнса, отказавшегося с ним встречаться в Мюнхене. Это все равно что положить на полку отыгравшую свою роль марионетку. "Шольцу все равно недолго быть канцлером", - поясняют любезно объявившиеся инсайдерские источники в западных СМИ. А что же Зеленский? Если еврочинуши в панике, то, он, пожалуй, просто на грани. Он, конечно, тоже в Мюнхене. И даже встретится с Вэнсом. Хотя встречу его, пишут СМИ, перенесли. Но он точно в восторге от планов Трампа. Ведь если война закончится, Зеленский потеряет свою главную роль - роль лидера нации, сражающейся за выживание, пускай и фейкового. Вероятно, потом кто-то захочет у него отнять и жизнь. Европа, которая так активно поддерживала Киев, останется с пустыми руками. И, возможно, пустыми кошельками.

Я думаю, что Европа действительно является наиболее пострадавшей стороной от тех глобальных процессов, которые мы наблюдаем в последние годы. Это отражается в их неком достаточно неясном формулировании стратегических установок, чего они вообще хотят. Достаточно вспомнить известные слова Борреля о том, что мир является джунглями, а Европейский союз - это сад в этих джунглях. Однако приходится признать, что этот сад горит со всех сторон, в общем-то и внутри этого сада есть огромные противоречия. Европа в последние несколько лет, кажется, сделала свой выбор, став просто-напросто продолжением американской политики. Они сознательно отказались от какой-то стратегической автономии и признали свой статус младших партнеров. Как им казалось, это выигрышная позиция сейчас, при новой администрации президента. Мы видим, что их буквально раздевают и экономически, и политически. Дмитрий Новиков,доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук:

Европа не обладает субъектностью в настоящий момент по отношению к Соединенным Штатам. А Европа - это часть "американской империи". Поэтому, так сказать, противостоять в открытую с открытым забралом Западная Европа Трампу не может по определению. Потому что не европейские войска находятся в Соединенных Штатах, а американские в Европе. И не европейцы обладаютвоенным ресурсом, который можно использовать, так сказать, в конфликте с Россией, а только Соединенные Штаты. Поэтому, скорее, речь идет о том, что Европа будет, всеевропейские элиты будут всеми силами пытаться, объединившись с американским истеблишментом, остановить Трампа. Но, скорее, на полях американской политики, конкурировать с ним в публичном пространстве, в пространстве принятия решений на Западе европейские лидеры просто не в состоянии. Владимир Шаповалов,замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

Что еще важно? Мюнхен Мюнхеном, но это посиделки для Запада - договориться между собой. Условия самой мирной сделки будут обсуждаться непосредственно за столом переговоров с участием России. И еще вспомним, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет уверял, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. При благоприятном развития событий возможным результатом сделки может стать "перезагрузка" отношений между Россией и Западом, ведь изоляция Москвы от Европы, по намекам того же Вэнса, толкает Россию в самое тесное сотрудничество с Пекином. Видимо, США этого очень не хочется.