Кортеж спецпосланника Уиткоффа покинул Кремль

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершилась в Кремле, беседа продлилась около трех часов. Кортеж американца уже выехал с территории Кремля.



О результатах переговоров пока не сообщается. Однако до начала встречи Путин и Уиткофф обменялись рукопожатиями и неформально перекинулись несколькими фразами. Сами переговоры проходили в закрытом режиме.



Впрочем, как отмечают СМИ, спецпосланник Трампа был намерен обсудить с российским президентом пути выхода из украинского конфликта, а также передать личное послание от президента США.



Переговоры проходили буквально за сутки до введения обещанных Белым домом пошлин, в том числе вторичных, против Москвы и ее союзников на международной арене. Накануне американский лидер заявил, что решение о дальнейших действиях в отношении России он примет по итогам встречи Уиткоффа с Путиным.