Кошку по кличке Муся посетитель сбросил с обрыва в "Ласточкином гнезде", но она выжила

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Кошку по кличке Муся, которую посетитель сбросил с обрыва архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" в Ялте, нашли живой после двухдневных поисков, сообщает ТАСС со ссылкой на музей.

"Кошка найдена живой. Волонтеры с моря на лодке обследовали территорию и нашли ее, она выплыла и забилась в расщелину", - сказала сотрудница музея.

Как пишут СМИ, в ближайшее время сотрудники экстренных служб должны помочь кошке и спасти ее.