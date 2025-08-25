Фридрих Мерц наконец-то озвучил то, о чем в приличном немецком обществе шептались на кухнях. Оказывается, деньги в Германии не бесконечны, а "социалка" - священная корова немецкого благополучия, съела весь бюджет дочиста. И теперь немецкому народу предстоит затянуть пояса потуже.

Немецкий экономический локомотив, который 20 лет тащил на себе всю Еврозону, буксует и дымит - 3-й год подряд ВВП падает, заводы встают, безработица растет.

И виноваты в этом не войны и не пандемии, а своя же, родная, зеленая политика, раздутая до небес система пособий и содержание армии "гостей", которые работать не хотят, а получать - очень даже.

И вот тут начинается самый циничный фарс. Немцу-пенсионеру говорят: "Извини, старик, на твою доплату на квартиру денег нет - кризис".

А на следующий день из того самого "пустого" бюджета, выписывается очередной миллиард на "непоколебимую поддержку Киева", уже больше 50 млрд евро. Этих денег хватило бы, чтобы 2 года не трогать ничьи пособия.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Отказ от углеводородов из России действительно негативно повлиял на немецкую экономику, то есть, в целом, экономика Германии теряет свою конкурентоспособность из-за отказа от сырья из России, также энергии, нефти, газа. Понятно, что эти вещи формируют достаточно серьезную часть конкурентоспособности немецкой промышленности, то, как это было до 2022 года".

Тем временем у немецкой кормушки уже образовалась интернациональная очередь. Сообразительные румыны, поняв, что быть румынами в Германии невыгодно, массово записываются в украинцы.

Система социальной помощи, этот священный Грааль европейских ценностей, превратилась в проходной двор для аферистов со всего света.

В Германии поймали 1300 румын, которые прикидывались украинцами ради пособий, и это не единичный случай. Миграционный кризис в Германии, как черная дыра, туда бегут все, от сирийцев до колумбийцев, и каждый хочет кусок пирога.

И вот на фоне этого всего Фридрих Мерц теряет популярность - его ХДС уже сравнялась в рейтингах с "Альтернативой для Германии" (AfD), которая ловко играет на недовольстве народа. 59 % немцев, по данным INSA, плюются от работы канцлера, а как не плеваться, когда тебе говорят: "Затяни ремень, старик, денег нет", а в это время миллиарды улетают за границу?

С одной стороны, Мерца можно понять - социалку в ее нынешнем виде не потянуть. 12 % ВВП на пенсии, 3,4 % на семейные пособия - это вам не шутки, но с другой стороны, урезать социалку, продолжая спонсировать внешние конфликты, - это как тушить пожар бензином.

Немцы уже выходят на митинги, а AfD набирает очки, обещая выгнать нахлебников и вернуть деньги в страну.