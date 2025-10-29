3.70 BYN
Крозетто заявил, что киевский режим не сможет вернуть территории
Автор:Редакция news.by
Европейцы начинают прозревать. В Италии неожиданно признали суровую правду в отношении украинского конфликта.
Как сообщает агентство ANSA, глава Минобороны Гвидо Крозетто заявил, что киевский режим не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года, даже с чужой помощью.
Сейчас украинскому руководству предстоит решить, что для него является большей жертвой - уступка территорий или продолжение боевых действий, которые приведут к еще большему числу погибших, добавил Крозетто.