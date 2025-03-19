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Крупный пожар произошел на фабрике по производству в Польше

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Фото: rmf24.pl

Крупный пожар произошел на фабрике по производству свечей недалеко от польского города Бяла-Подляски в Люблинском воеводстве, сообщает радио RMF24. Об этом пишет БЕЛТА.

На месте работают 26 пожарных расчетов. По словам пожарных, операция по тушению может занять много часов из-за легковоспламеняющихся материалов на фабрике. Во время операции один из пожарных потерял сознание, ему была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что поднимающийся над фабрикой дым виден на расстоянии нескольких километров. Из-за сильного задымления на месте также находятся экологические службы.

Пожар произошел, когда фабрика была еще закрыта, поэтому никто из рабочих не пострадал и эвакуация не потребовалась.

Причины пожара пока неизвестны.

Польшафабрикапожар