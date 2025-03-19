Крупный пожар произошел на фабрике по производству в Польше

Фото: rmf24.pl news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41bf4621-a16d-432e-9b6f-62d9ac53fb68/conversions/d907e7fe-eba4-4961-a93c-1d13ffd485ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41bf4621-a16d-432e-9b6f-62d9ac53fb68/conversions/d907e7fe-eba4-4961-a93c-1d13ffd485ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41bf4621-a16d-432e-9b6f-62d9ac53fb68/conversions/d907e7fe-eba4-4961-a93c-1d13ffd485ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41bf4621-a16d-432e-9b6f-62d9ac53fb68/conversions/d907e7fe-eba4-4961-a93c-1d13ffd485ee-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: rmf24.pl

Крупный пожар произошел на фабрике по производству свечей недалеко от польского города Бяла-Подляски в Люблинском воеводстве, сообщает радио RMF24. Об этом пишет БЕЛТА.

На месте работают 26 пожарных расчетов. По словам пожарных, операция по тушению может занять много часов из-за легковоспламеняющихся материалов на фабрике. Во время операции один из пожарных потерял сознание, ему была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что поднимающийся над фабрикой дым виден на расстоянии нескольких километров. Из-за сильного задымления на месте также находятся экологические службы.

Пожар произошел, когда фабрика была еще закрыта, поэтому никто из рабочих не пострадал и эвакуация не потребовалась.