Кто сломает Европу? Политическая чехарда во Франции и затяжной кризис Германии добивают Старый Свет
Во Франции продолжается политическая чехарда, хотя, казалось бы, куда уже больше. Президент Франции Эммануэль Макрон настолько дискредитировал себя своими кадровыми решениями, но удивляет всех снова и снова.
На днях премьерское кресло вновь оказалось вакантным: Себастьен Лекорню пробыл в нем лишь рекордные 27 дней. Макрон принял его отставку, экс-премьер заявил, что в резиденцию больше никогда не вернется, а спустя пару дней вместо Лекорню французский лидер назначил главой правительства вновь Лекорню.
Переназначение у французов вызвало бурю эмоций - парижане назвали Лекорню настоящим "хозяином своего слова". Депутат парламента Манюэль Бомпар заявил, что "французам еще раз показали средний палец".
Компартия назвала Макрона наемником капитала, который полностью отвернулся от народа. В социальных сетях ситуацию емко окрестили "чистой комедией в стиле Макронии". И вроде бы в истории можно ставить точку, но Лекорню снова собрался в отставку.
В интервью изданию La tribune dimanche он заявил, что "не собирается заниматься пустяками" и готов покинуть должность, если не получит необходимой парламентской поддержки.
Пятый премьер за последние два года вступил в должность на фоне масштабных протестов. В начале октября 2025 года на улицы городов вышли свыше миллиона возмущенных граждан. Главный триггер - меры экономии, заложенные в бюджет 2026 года. Они могут ударить по интересам большинства простых французов.
Правительство предлагает заморозить пенсии, сократить выплаты по безработице, увеличить стоимость лекарств, а также урезать на несколько тысяч число служащих, работающих на государство. Все ради того, чтобы хоть как-то справиться с рекордным госдолгом. Все эти проблемы все же придется решать.
Между тем эксперименты Макрона над обществом едко иллюстрирует The Sunday Telegraph. Издание предсказывает, что скоро через Ла-Манш побегут толпы французских политиков, которые будут спасаться от назначения на пост премьер-министра Франции.
Европейский континент, похоже, вступил в период не просто политической турбулентности, а натурального самоуничтожения. Правительственный кризис во Франции ставит под угрозу всю еврозону.
После отставки очередного премьера французские акции и государственные облигации упали, а евро ослаб по отношению к доллару. В целом намечается спад заинтересованности инвесторов во вливании средств в государства Старого Света.
Некоторые уже в частном порядке пишут политические некрологи не только Макрону, но и всей европейской системе. Смена правительства в Чехии, бьющая все антирейтинги непопулярности немецкого канцлера, вотум недоверия фон дер Ляйен еще чуть-чуть и Европа окончательно добьет саму себя.
Хотели разорвать Россию, но в итоге надорвались сами. Оказалось, что игра в политику гораздо сложнее игры в войну. Бывший министр обороны Лекорню прочувствовал все прелести власти на собственной шкуре. Впрочем, не он один, это уже четвертый глава правительства, покинувший кресло за этот год, и седьмой за годы правления Макрона.
Николь Бачаран, политолог (Франция):
"Отсутствие реального правительства чревато неприятными последствиями, особенно в экономическом плане. Финансовая ситуация во Франции является катастрофической, котировки суверенного долга падают, курс евро пошатнулся из-за Франции для всей еврозоны. Не принимать решения из-за отсутствия правительства - довольно рискованный и безответственный поступок. Однако Макрон любит удивлять людей, ему нравится делать ходы, которых никто не ожидал".
Среди шагов, способных еще удивить французское общество, конечно же, роспуск парламента и последующие выборы, да и частая смена премьеров - это не от безысходности, а вполне себе сознательная тактика Макрона ради сохранения собственной власти.
Пока сохраняется управляемый хаос и "предкризисное" состояние можно вполне себе проводить непопулярные реформы и одновременно удерживать общество в состоянии напряжения. Издержки такого подхода очевидны, но французскому лидеру на них все равно. Даже вчерашние сторонники перестают понимать логику Макрона.
Габриэль Атталь, генеральный секретарь партии "Возрождение":
"Мы переживаем трудные времена. И, как многие французы, я уже больше не понимаю решений президента. С момента прошлого роспуска парламента у меня сложилось впечатление, будто Макрон упорно стремится удержать власть".
Ришар Рамос, член Национального собрания Франции:
"Я думаю, у Макрона личная психологическая проблема. И я собираюсь зарегистрировать законопроект, согласно которому политики и журналисты должны будут обследоваться у психиатра каждый месяц".
Впрочем, вряд ли кто-то или что-то в силах помочь нынешней Пятой Республике - ни смена правительства, ни очередные парламентские выборы, ни даже уход Макрона не избавят страну от управленческого вакуума.
Бюджет, национальный госдолг, высокая безработица - все эти вопросы сами себя не решат. Да и страна, зажатая в тиски Евросоюза, не сможет без согласия других взять и развернуть свою внешнюю политику, отказавшись от милитаризации, санкций и антироссийской политики.
Франция будто находится на аппарате искусственного дыхания, и пора задуматься о том, как все это изменить. Представители всех партий, будь то левые, правоцентристы, ультраправые, хотят получить свой кусок пирога.
Схожая ситуация и в Германии - пока правительство на месте, но все чаще жителям страны кажется, что не на своем. Мерц и остальные чиновники довели страну до ручки - промышленность в упадке, а жителям пророчат не просто сложные, а очень тяжелые времена.
Недавно Мерц заявил, что немцам придется больше средств тратить на выплаты в пенсионный и медицинский фонды. Причина - в старении населения и росте социальных расходов. Чтобы исправить ситуацию, канцлер предлагает повышение пенсионного возраста до 73 лет.
Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":
"Господин Мерц, проектом бюджета на 2026 год вы воздвигли себе памятник - вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров. Счетная палата только что подтвердила: если треть расходов покрывается за счет кредитов, мы на грани банкротства. Это и есть "политика крайностей". Она заключается в том, чтобы "ощипывать" людей в этой стране, как рождественского гуся, проводить политику открытых границ и продавать людей этой страны как дичь. Вот суть политики, которую вы поддерживаете".
Вместо того чтобы наконец-то вывести страну из затяжного кризиса, ее все больше в него погружают. Объем промышленного производства в августе 2025 года упал более чем на 4 %. Самый большой минус в автомобильной промышленности, фармацевтике и машиностроении.
Кроме того, в августе 2025 года число безработных впервые превысило 3 млн человек, а за сентябрь выросло еще на 148 тыс. Но все это не мешает увеличению военных расходов - армейский бюджет планируется увеличить до ежегодных 100 млрд евро. Вот только никто умирать за Германию желанием не горит.
"У меня нет никакого желания идти на военную службу, и я не хочу жертвовать своей жизнью ради государственных границ и сфер влияния. Я также не считаю, что людей вообще можно заставлять делать это против их воли. Даже если на Германию нападут, я не стал бы ее защищать. Мне кажется, что украинцы, например, поступили себе во вред, начав воевать с Россией. Я думаю, им следовало сдаться, потому что жизнь во время войны гораздо хуже, чем жизнь под властью Путина. И поэтому я бы тоже предпочел жить в Германии под руководством Путина, чем жить в Германии, раздираемой войной", - выразил свою позицию молодой немец.
А вот чехи, похоже, решили попытаться разорвать этот порочный круг слепого следования за военной истерией Брюсселя. В стране прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала оппозиционная народная партия Андрея Бабиша.
Его возвращение к власти может поставить Чехию в один ряд с Венгрией и Словакией, которые регулярно блокируют инициативы Евросоюза. Это значит, что головной боли у ЕС в ближайшее время прибавится. А если пример окажется заразительным, то мода на здравомыслие имеет пусть маленький, но все же шанс вернуться даже в Старый Свет.