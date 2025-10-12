Во Франции продолжается политическая чехарда, хотя, казалось бы, куда уже больше. Президент Франции Эммануэль Макрон настолько дискредитировал себя своими кадровыми решениями, но удивляет всех снова и снова.

На днях премьерское кресло вновь оказалось вакантным: Себастьен Лекорню пробыл в нем лишь рекордные 27 дней. Макрон принял его отставку, экс-премьер заявил, что в резиденцию больше никогда не вернется, а спустя пару дней вместо Лекорню французский лидер назначил главой правительства вновь Лекорню.

Переназначение у французов вызвало бурю эмоций - парижане назвали Лекорню настоящим "хозяином своего слова". Депутат парламента Манюэль Бомпар заявил, что "французам еще раз показали средний палец".

Компартия назвала Макрона наемником капитала, который полностью отвернулся от народа. В социальных сетях ситуацию емко окрестили "чистой комедией в стиле Макронии". И вроде бы в истории можно ставить точку, но Лекорню снова собрался в отставку.

В интервью изданию La tribune dimanche он заявил, что "не собирается заниматься пустяками" и готов покинуть должность, если не получит необходимой парламентской поддержки.

Себастьен Лекорню и Эммануэль Макрон

Пятый премьер за последние два года вступил в должность на фоне масштабных протестов. В начале октября 2025 года на улицы городов вышли свыше миллиона возмущенных граждан. Главный триггер - меры экономии, заложенные в бюджет 2026 года. Они могут ударить по интересам большинства простых французов.

Правительство предлагает заморозить пенсии, сократить выплаты по безработице, увеличить стоимость лекарств, а также урезать на несколько тысяч число служащих, работающих на государство. Все ради того, чтобы хоть как-то справиться с рекордным госдолгом. Все эти проблемы все же придется решать.

Между тем эксперименты Макрона над обществом едко иллюстрирует The Sunday Telegraph. Издание предсказывает, что скоро через Ла-Манш побегут толпы французских политиков, которые будут спасаться от назначения на пост премьер-министра Франции.

Европейский континент, похоже, вступил в период не просто политической турбулентности, а натурального самоуничтожения. Правительственный кризис во Франции ставит под угрозу всю еврозону.

флаги Франции и ЕС

После отставки очередного премьера французские акции и государственные облигации упали, а евро ослаб по отношению к доллару. В целом намечается спад заинтересованности инвесторов во вливании средств в государства Старого Света.

Некоторые уже в частном порядке пишут политические некрологи не только Макрону, но и всей европейской системе. Смена правительства в Чехии, бьющая все антирейтинги непопулярности немецкого канцлера, вотум недоверия фон дер Ляйен еще чуть-чуть и Европа окончательно добьет саму себя.

Хотели разорвать Россию, но в итоге надорвались сами. Оказалось, что игра в политику гораздо сложнее игры в войну. Бывший министр обороны Лекорню прочувствовал все прелести власти на собственной шкуре. Впрочем, не он один, это уже четвертый глава правительства, покинувший кресло за этот год, и седьмой за годы правления Макрона.

Николь Бачаран, политолог (Франция):

"Отсутствие реального правительства чревато неприятными последствиями, особенно в экономическом плане. Финансовая ситуация во Франции является катастрофической, котировки суверенного долга падают, курс евро пошатнулся из-за Франции для всей еврозоны. Не принимать решения из-за отсутствия правительства - довольно рискованный и безответственный поступок. Однако Макрон любит удивлять людей, ему нравится делать ходы, которых никто не ожидал".

Николь Бачаран, политолог (Франция)

Среди шагов, способных еще удивить французское общество, конечно же, роспуск парламента и последующие выборы, да и частая смена премьеров - это не от безысходности, а вполне себе сознательная тактика Макрона ради сохранения собственной власти.

Пока сохраняется управляемый хаос и "предкризисное" состояние можно вполне себе проводить непопулярные реформы и одновременно удерживать общество в состоянии напряжения. Издержки такого подхода очевидны, но французскому лидеру на них все равно. Даже вчерашние сторонники перестают понимать логику Макрона.

Габриэль Атталь, генеральный секретарь партии "Возрождение":

"Мы переживаем трудные времена. И, как многие французы, я уже больше не понимаю решений президента. С момента прошлого роспуска парламента у меня сложилось впечатление, будто Макрон упорно стремится удержать власть".

Габриэль Атталь, генеральный секретарь партии "Возрождение"

Ришар Рамос, член Национального собрания Франции:

"Я думаю, у Макрона личная психологическая проблема. И я собираюсь зарегистрировать законопроект, согласно которому политики и журналисты должны будут обследоваться у психиатра каждый месяц".

Ришар Рамос, член Национального собрания Франции

Впрочем, вряд ли кто-то или что-то в силах помочь нынешней Пятой Республике - ни смена правительства, ни очередные парламентские выборы, ни даже уход Макрона не избавят страну от управленческого вакуума.

Бюджет, национальный госдолг, высокая безработица - все эти вопросы сами себя не решат. Да и страна, зажатая в тиски Евросоюза, не сможет без согласия других взять и развернуть свою внешнюю политику, отказавшись от милитаризации, санкций и антироссийской политики.

Франция будто находится на аппарате искусственного дыхания, и пора задуматься о том, как все это изменить. Представители всех партий, будь то левые, правоцентристы, ультраправые, хотят получить свой кусок пирога.

Схожая ситуация и в Германии - пока правительство на месте, но все чаще жителям страны кажется, что не на своем. Мерц и остальные чиновники довели страну до ручки - промышленность в упадке, а жителям пророчат не просто сложные, а очень тяжелые времена.

Недавно Мерц заявил, что немцам придется больше средств тратить на выплаты в пенсионный и медицинский фонды. Причина - в старении населения и росте социальных расходов. Чтобы исправить ситуацию, канцлер предлагает повышение пенсионного возраста до 73 лет.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Господин Мерц, проектом бюджета на 2026 год вы воздвигли себе памятник - вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров. Счетная палата только что подтвердила: если треть расходов покрывается за счет кредитов, мы на грани банкротства. Это и есть "политика крайностей". Она заключается в том, чтобы "ощипывать" людей в этой стране, как рождественского гуся, проводить политику открытых границ и продавать людей этой страны как дичь. Вот суть политики, которую вы поддерживаете".

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии"

Вместо того чтобы наконец-то вывести страну из затяжного кризиса, ее все больше в него погружают. Объем промышленного производства в августе 2025 года упал более чем на 4 %. Самый большой минус в автомобильной промышленности, фармацевтике и машиностроении.

Кроме того, в августе 2025 года число безработных впервые превысило 3 млн человек, а за сентябрь выросло еще на 148 тыс. Но все это не мешает увеличению военных расходов - армейский бюджет планируется увеличить до ежегодных 100 млрд евро. Вот только никто умирать за Германию желанием не горит.

"У меня нет никакого желания идти на военную службу, и я не хочу жертвовать своей жизнью ради государственных границ и сфер влияния. Я также не считаю, что людей вообще можно заставлять делать это против их воли. Даже если на Германию нападут, я не стал бы ее защищать. Мне кажется, что украинцы, например, поступили себе во вред, начав воевать с Россией. Я думаю, им следовало сдаться, потому что жизнь во время войны гораздо хуже, чем жизнь под властью Путина. И поэтому я бы тоже предпочел жить в Германии под руководством Путина, чем жить в Германии, раздираемой войной", - выразил свою позицию молодой немец.

Житель Германии

А вот чехи, похоже, решили попытаться разорвать этот порочный круг слепого следования за военной истерией Брюсселя. В стране прошли парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала оппозиционная народная партия Андрея Бабиша.