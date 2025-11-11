3.67 BYN
Куда пропал Буданов?
История, связанная с Красноармейском (Покровском). 1 ноября в километре от города десантировались 11 спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным российского оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими. И здесь возникает вопрос, а для чего по меркам силовых структур лучших отправили на смерть? Ведь их судьба была предрешена еще перед отправкой. Вариантов несколько.
С одной стороны, отправка вертолета с самыми подготовленными бойцами схожа с ситуацией в Мариуполе в 2022 году, когда на уже окруженный завод "Азовсталь" были направлены три вертолета с опытными боевиками Нацгвардии.
Разговаривая с некоторыми из них после, уже в российском плену, стало понятно, что их направляли с единственной целью - восстановить морально-боевой дух тех, кто находится в окружении. Не удалось тогда, в этот раз тоже идея была хороша, а вот исполнение на 2.
Но есть и другая версия.
"Если по "Азовстали" еще хоть как-то это можно было объяснить, то произошедшее под Красноармейском (Покровском) - это преступление. Все-таки "Азовсталь" - это другой технологический уровень ведения боевых действий", - считает украинский публицист, доктор политических наук Александр Семченко.
Эксперт отметил, что вся территория на подходах к Красноармейску контролируется беспилотниками, висят постоянно разведчики, целый рой ударных беспилотников. Рискованно было отправляться на линию фронта, куда прилетели беспилотники и все уничтожили. "Это была чисто пропаганда, - предположил он. - Я не знаю, честно говоря, чем это закончилось. Я до сих пор, кстати, после этого мероприятия Буданова не видел".
"Зеленский рассказывает, что Буданов там что-то возглавил. Вроде как были кадры с Будановым в Павлограде (это в 100 км от линии фронта). Но непонятно, когда эти кадры были сняты: то ли до этой блестящей операции, как Зеленский называет, то ли после. Если после, то Буданов выжил, но почему его до сих пор не показывают? Это же один из самых медийных генералов в мире и самый медийный начальник военной разведки вообще в мире. Столько интервью, сколько Буданов дает там за неделю, начальник любой разведки военной за всю жизнь столько не дает интервью. А тут вдруг он примолк", - поделился своими подозрениями публицист.
Александр Семченко:
"Я не знаю, что с ним стало. Может быть, минус один у Зеленского на выборах. Сейчас как бы Буданова окончим, Залужного как-то надо будет в Англии чем-нибудь притравить, Арестовича и Билецкого. И можно идти на выборы. Все, как бы пазл сложился. Может быть, так и будет".
По его мнению, вертолет со спецназом ничего решить не мог, несмотря на то что они хорошо обучены. "Но это линейный бой. Как бы спецназ здесь вообще очень минимальную роль играет. Это убийство на самом деле", - уверен он.