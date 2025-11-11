Куда пропал Буданов?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2c1092b-63c0-4ddc-a9f2-813d448fa014/conversions/9285be27-3a0f-4341-b666-d595e64be506-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2c1092b-63c0-4ddc-a9f2-813d448fa014/conversions/9285be27-3a0f-4341-b666-d595e64be506-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2c1092b-63c0-4ddc-a9f2-813d448fa014/conversions/9285be27-3a0f-4341-b666-d595e64be506-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2c1092b-63c0-4ddc-a9f2-813d448fa014/conversions/9285be27-3a0f-4341-b666-d595e64be506-xl-___webp_1920.webp 1920w

История, связанная с Красноармейском (Покровском). 1 ноября в километре от города десантировались 11 спецназовцев Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным российского оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими. И здесь возникает вопрос, а для чего по меркам силовых структур лучших отправили на смерть? Ведь их судьба была предрешена еще перед отправкой. Вариантов несколько.

С одной стороны, отправка вертолета с самыми подготовленными бойцами схожа с ситуацией в Мариуполе в 2022 году, когда на уже окруженный завод "Азовсталь" были направлены три вертолета с опытными боевиками Нацгвардии.

Разговаривая с некоторыми из них после, уже в российском плену, стало понятно, что их направляли с единственной целью - восстановить морально-боевой дух тех, кто находится в окружении. Не удалось тогда, в этот раз тоже идея была хороша, а вот исполнение на 2.

Но есть и другая версия.

"Если по "Азовстали" еще хоть как-то это можно было объяснить, то произошедшее под Красноармейском (Покровском) - это преступление. Все-таки "Азовсталь" - это другой технологический уровень ведения боевых действий", - считает украинский публицист, доктор политических наук Александр Семченко.

Эксперт отметил, что вся территория на подходах к Красноармейску контролируется беспилотниками, висят постоянно разведчики, целый рой ударных беспилотников. Рискованно было отправляться на линию фронта, куда прилетели беспилотники и все уничтожили. "Это была чисто пропаганда, - предположил он. - Я не знаю, честно говоря, чем это закончилось. Я до сих пор, кстати, после этого мероприятия Буданова не видел".

"Зеленский рассказывает, что Буданов там что-то возглавил. Вроде как были кадры с Будановым в Павлограде (это в 100 км от линии фронта). Но непонятно, когда эти кадры были сняты: то ли до этой блестящей операции, как Зеленский называет, то ли после. Если после, то Буданов выжил, но почему его до сих пор не показывают? Это же один из самых медийных генералов в мире и самый медийный начальник военной разведки вообще в мире. Столько интервью, сколько Буданов дает там за неделю, начальник любой разведки военной за всю жизнь столько не дает интервью. А тут вдруг он примолк", - поделился своими подозрениями публицист.

Александр Семченко:

"Я не знаю, что с ним стало. Может быть, минус один у Зеленского на выборах. Сейчас как бы Буданова окончим, Залужного как-то надо будет в Англии чем-нибудь притравить, Арестовича и Билецкого. И можно идти на выборы. Все, как бы пазл сложился. Может быть, так и будет".