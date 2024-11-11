Курская атомная электростанция, расположенная в Курчатове Курской области, который находится в 70 км от Рыльска, работает в штатном режиме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале станции, пишет ТАСС.

"Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ, на месте работают оперативные службы.