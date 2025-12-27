3.71 BYN
L’Antidiplomatico: Запад намеренно создает образ врага в лице России
Европейские страны ведут в информационном поле "когнитивную войну" против России. Объективный взгляд на западную пропаганду предлагает итальянский портал L’Antidiplomatico.
Как отмечает автор материала, речь идет не о безумных в своей нелепости сюжетах или кликбейтных заголовках, а о политике нормализации войны, целью которой является "мобилизация европейских граждан и подчинение их мышления". Ключевым аспектом такой политики, отмечает издание, "является создание образа противника". Эта "когнитивная архитектура" может существовать только в случае отсутствия иного мнения.
Запрет российских СМИ, отмечает автор материала, способствовал устранению всех точек зрения, отличных от точки зрения НАТО. Все это сделано для того, чтобы регламентировать общественное мнение, заключает L’Antidiplomatico.