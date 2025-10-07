Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Латвия продлила действие запрета на полеты вдоль границ Беларуси и России

7 октября латвийские власти продлили действие запрета на полеты в восточной части страны (вдоль границ Беларуси и России). Правда, он частичный: действует с 20:00 до 7:00.

Смысл загадочен: первоначально его ввели в связи с проведением учений "Запад-2025", затем продлили до 8 октября, теперь сделали бессрочным. На этот раз смысл запрета объяснял министр обороны Латвии: всему причиной регулярные нарушения воздушного пространства стран НАТО.

С 15 октября Латвия сделает пересечение своей границы платным для жителей Беларуси и России

7 октября правительство Латвии приняло решение запретить с 1 ноября нерегулярные автобусные рейсы в нашу страну и Россию. Пока на год, но фактически навсегда. Повод к запрету - угрозы для нацбезопасности. Причина же наверняка в том, что поездки в Беларусь пользовались большой популярностью у латвийских туристов. Их долго пугали кознями КГБ, а теперь решили просто не пускать в Беларусь.

