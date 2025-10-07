Латвия продлила действие запрета на полеты вдоль границ Беларуси и России

Смысл загадочен: первоначально его ввели в связи с проведением учений "Запад-2025", затем продлили до 8 октября, теперь сделали бессрочным. На этот раз смысл запрета объяснял министр обороны Латвии: всему причиной регулярные нарушения воздушного пространства стран НАТО.

7 октября правительство Латвии приняло решение запретить с 1 ноября нерегулярные автобусные рейсы в нашу страну и Россию. Пока на год, но фактически навсегда. Повод к запрету - угрозы для нацбезопасности. Причина же наверняка в том, что поездки в Беларусь пользовались большой популярностью у латвийских туристов. Их долго пугали кознями КГБ, а теперь решили просто не пускать в Беларусь.