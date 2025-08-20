3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Лавров: Кремль будет жестко отстаивать свои интересы по безопасности
Автор:Редакция news.by
Мир в Украине невозможен без учета мнения Москвы. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Кремль будет отстаивать свои интересы по безопасности твердо и жестко и не допустит, чтобы их обсуждали без участия Москвы.
Сергей Лавров уверен, что и в США прекрасно понимают, что такое обсуждение является путем в никуда.
Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается решать вопросы коллективной безопасности без Российской Федерации. Это не получится, мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но законные интересы РФ будет обеспечивать твердо и жестко.
Также, по словам главы МИД, Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания, Франция. Однако пока со стороны ЕС происходит только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.
Фото: РИА Новости