Лавров: Кремль будет жестко отстаивать свои интересы по безопасности

Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается решать вопросы коллективной безопасности без Российской Федерации. Это не получится, мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но законные интересы РФ будет обеспечивать твердо и жестко.

Сергей Лавров