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Лавров призвал расследовать атаку Израиля на Ливан
Совершенное Израилем убийство лидера "Хезболлах" осудил МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров назвал гибель лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы политическим убийством. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, российский министр также назвал бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств и призвал провести расследование. Лавров подчеркнул, что США были осведомлены о подготовке атаки Израиля со взрывами устройств в Ливане.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности и как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты".
Сергей Лавров подчеркнул: Запад продолжает следовать курсом гегемонизма и нагнетания конфронтации, последствия которого, если его не остановить, могут почувствовать все.
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