Лавров: Цели спецоперации в Украине будут достигнуты

Цели спецоперации в Украине будут достигнуты, России необходимо устранить любые угрозы безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.

Речь идет о защите прав этнических русских и русскоязычных, которые ощущают свою принадлежность к русской культуре и истории. Министр напомнил, что в апреле 2022 года Киеву не понравился документ, который мог бы закончить конфликт.