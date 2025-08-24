3.70 BYN
Лавров: Цели спецоперации в Украине будут достигнуты
Автор:Редакция news.by
Цели спецоперации в Украине будут достигнуты, России необходимо устранить любые угрозы безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.
Речь идет о защите прав этнических русских и русскоязычных, которые ощущают свою принадлежность к русской культуре и истории. Министр напомнил, что в апреле 2022 года Киеву не понравился документ, который мог бы закончить конфликт.
Лавров отметил, что украинская сторона должна сохранять нейтральный, внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. В НАТО же заявляют, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступает против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве.