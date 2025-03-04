Ле Пен: США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров

Фото: © Sputnik / Кристина Афанасьева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af8784d-696d-43b3-920d-3c79a3ef4cfd/conversions/518f9a43-af15-4a98-b475-312970208977-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af8784d-696d-43b3-920d-3c79a3ef4cfd/conversions/518f9a43-af15-4a98-b475-312970208977-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af8784d-696d-43b3-920d-3c79a3ef4cfd/conversions/518f9a43-af15-4a98-b475-312970208977-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6af8784d-696d-43b3-920d-3c79a3ef4cfd/conversions/518f9a43-af15-4a98-b475-312970208977-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: © Sputnik / Кристина Афанасьева

Франция полностью утратила свое влияние на международной арене, мир на Украине решается между Россией и США в отсутствие ЕС, и в погоне за этим утраченным влиянием президент Франции Эммануэль Макрон использует все более воинственную риторику, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Об этом пишет РИА Новости.

"Трагедия в том, что то США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров. Это колоссальная потеря влияния, в особенности, для Франции, которая потеряла его в гораздо большем масштабе, чем другие страны ЕС", - сказал Ле Пен на пресс-конференции после посещения АЭС Фламанвиль, трансляцию вело издание Figaro.

Она обвинила Макрона в дешевой "теледипломатии" и в том, что он "играет на страхах" французов.

"Он видит, что это влияние ускользает от нее (Франции - ред.), начинает использовать очень серьезные слова, воинственную риторику, так как это дает ощущение, что она имеет своё место и служит чему-то", - отметила политик.

По мнению Ле Пен, "военной угрозы" со стороны РФ, о которой заявляет Макрон, "не существует".