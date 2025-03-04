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Ле Пен: США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров
Франция полностью утратила свое влияние на международной арене, мир на Украине решается между Россией и США в отсутствие ЕС, и в погоне за этим утраченным влиянием президент Франции Эммануэль Макрон использует все более воинственную риторику, заявила лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Об этом пишет РИА Новости.
"Трагедия в том, что то США и Россия готовят мир, а Евросоюз отсутствует за столом переговоров. Это колоссальная потеря влияния, в особенности, для Франции, которая потеряла его в гораздо большем масштабе, чем другие страны ЕС", - сказал Ле Пен на пресс-конференции после посещения АЭС Фламанвиль, трансляцию вело издание Figaro.
Она обвинила Макрона в дешевой "теледипломатии" и в том, что он "играет на страхах" французов.
"Он видит, что это влияние ускользает от нее (Франции - ред.), начинает использовать очень серьезные слова, воинственную риторику, так как это дает ощущение, что она имеет своё место и служит чему-то", - отметила политик.
По мнению Ле Пен, "военной угрозы" со стороны РФ, о которой заявляет Макрон, "не существует".
Ле Пен также отметила, что ее партия не будет голосовать в поддержку резолюции об увеличении помощи Украине, которую рассмотрят в парламенте в среду. По ее словам, она "категорически против" вступления Украины в ЕС, что также фигурирует в тексте, так как это "станет смертью французских фермеров".