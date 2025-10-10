Лекорню вновь стал премьером Франции: решение Макрона встретили жесткой критикой

Макрон принял это решение после совещания в Елисейском дворце с лидерами политических сил, куда не пригласили представителей "Непокоренной Франции" и "Национального объединения".



Лидеры этих партий уже заявили о своем намерении в самое ближайшее время выдвинуть против Лекорню вотум недоверия. За это высказались и правоцентристы из "Союза правых за республику". Резкой критике решение Макрона подвергли коммунисты, указывая на то, что президент полностью оторвался от реальности.