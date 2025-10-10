3.69 BYN
Лекорню вновь стал премьером Франции: решение Макрона встретили жесткой критикой
Президент Франции вновь назначил премьер-министром Cебастьена Лекорню, который подал в отставку спустя всего 27 дней после своего первого назначения.
Макрон принял это решение после совещания в Елисейском дворце с лидерами политических сил, куда не пригласили представителей "Непокоренной Франции" и "Национального объединения".
Лидеры этих партий уже заявили о своем намерении в самое ближайшее время выдвинуть против Лекорню вотум недоверия. За это высказались и правоцентристы из "Союза правых за республику". Резкой критике решение Макрона подвергли коммунисты, указывая на то, что президент полностью оторвался от реальности.
Новое назначение Лекорню - это шестая попытка за второй президентский срок Макрона с весны 2022 года сформировать устойчивое правительство.