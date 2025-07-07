Лидер Ирана заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение

"Да, они пытались, но потерпели неудачу", - сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент Ирана добавил, что попытка покушения была совершена около полутора недель назад и отметил, что США не были причастны к ней. "Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они (Израиль - ред.) пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание", - заявил он.