Лидер Китая лично приветствовал всех глав делегаций на торжественном приеме в Тяньцзине
В Тяньцзине проходит торжественный прием от имени Си Цзиньпина. Лидер Китая лично приветствовал всех глав делегаций - участников саммита ШОС. Среди них и Президент Беларуси.
Нынешний саммит станет крупнейшим за всю историю интеграции. За почти четверть века ШОС превратилась из регионального альянса 6 стран в глобальную платформу, которая охватывает значительную часть населения и территории планеты.
Сегодня организация привлекательна для стран Азии, Европы и Африки.
Ожидается, что саммит продолжит эту тенденцию, открыв двери для новых партнеров. Он обещает стать знаковым событием, которое укрепит позиции организации в глобальной политике.
Планируется, что в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет.
Также будут рассмотрены другие вопросы в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также принят ряд совместных заявлений.