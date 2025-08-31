Лидер Китая лично приветствовал всех глав делегаций на торжественном приеме в Тяньцзине

В Тяньцзине проходит торжественный прием от имени Си Цзиньпина. Лидер Китая лично приветствовал всех глав делегаций - участников саммита ШОС. Среди них и Президент Беларуси.



Нынешний саммит станет крупнейшим за всю историю интеграции. За почти четверть века ШОС превратилась из регионального альянса 6 стран в глобальную платформу, которая охватывает значительную часть населения и территории планеты.



Сегодня организация привлекательна для стран Азии, Европы и Африки.



Ожидается, что саммит продолжит эту тенденцию, открыв двери для новых партнеров. Он обещает стать знаковым событием, которое укрепит позиции организации в глобальной политике.

