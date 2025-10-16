В бундестаге день отчета кабмина превратился в сеанс публичной порки правительства. Оппозиционные депутаты обрушили на Мерца претензии, которые он обычно игнорирует. Сейчас, по крайней мере, он их выслушал.

Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии":

"Число корпоративных банкротств растет. Только в нынешнем году объявят о неплатежеспособности 22 тыс. компаний. Это 60 компаний в день. Господин федеральный канцлер, я знаю, что вы не хотите слышать эти цифры - именно поэтому вы и не слушаете. Но мы все-таки ждем, когда вы хоть как-то на это отреагируете!"

У оппозиции особенно серьезные претензии к Мерцу в связи с экономической ситуацией: Германия убивает промышленность из-за нынешних налогов и стоимости энергоносителей. Плюс очевидна и стратегия правительства в деле "Северных потоков". Дознание должно вестись так, чтобы не выйти на виновников теракта.