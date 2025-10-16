3.73 BYN
Лидер партии "Альтернатива для Германии": число корпоративных банкротств растет
В бундестаге день отчета кабмина превратился в сеанс публичной порки правительства. Оппозиционные депутаты обрушили на Мерца претензии, которые он обычно игнорирует. Сейчас, по крайней мере, он их выслушал.
Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии":
"Число корпоративных банкротств растет. Только в нынешнем году объявят о неплатежеспособности 22 тыс. компаний. Это 60 компаний в день. Господин федеральный канцлер, я знаю, что вы не хотите слышать эти цифры - именно поэтому вы и не слушаете. Но мы все-таки ждем, когда вы хоть как-то на это отреагируете!"
У оппозиции особенно серьезные претензии к Мерцу в связи с экономической ситуацией: Германия убивает промышленность из-за нынешних налогов и стоимости энергоносителей. Плюс очевидна и стратегия правительства в деле "Северных потоков". Дознание должно вестись так, чтобы не выйти на виновников теракта.
"Альтернатива для Германии" также обвинила Мерца в том, что он много говорит об опасности российских дронов, при этом никто до сих пор не доказал, что над Европой парят беспилотники, направляемые агентами Москвы. Мерц выслушал претензии, но вряд ли что-то изменится. Гнаться за популярностью ему незачем: он уже стал самым нелюбимым канцлером за полвека.