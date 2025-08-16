3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Лидеров ЕС пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме
Европейские лидеры были приглашены к участию во встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в понедельник, сообщает газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников, пишет РИА Новости.
16 августа Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия - США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. "Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта. - Прим. ред.) с Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", - говорится в сообщении.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Фото АП