Лидеров ЕС пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Европейские лидеры были приглашены к участию во встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в понедельник, сообщает газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников, пишет РИА Новости.

16 августа Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия - США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. "Трамп обсудит этот план (по урегулированию конфликта. - Прим. ред.) с Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече", - говорится в сообщении.