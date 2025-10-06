3.69 BYN
День архивиста отмечают в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Хранители документального наследия Беларуси отмечают профессиональный праздник. Национальный архивный фонд составляет около 14 млн единиц хранения.
Ежегодно в стране наращиваются объемы оцифровывания архивных документов и материалов. В 2025 году будет перейден рубеж в 2 млн электронных страниц.
Архив - документальное богатство страны - в листах, справках, кинопленках и фотографиях. В целом в архивных учреждениях Беларуси трудится более тысячи человек.