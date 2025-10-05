Полиция Британии получит новые полномочия для ограничения протестных акций

Британская полиция получит новые полномочия для ограничения протестных акций. Как заявила глава МВД Великобритании, стражи порядка пока могут запретить марш, только если существует риск серьезных беспорядков.

Но по новым правилам в случае повторяющихся протестов полиция может потребовать проведения акции в другом месте или ограничения продолжительности. В случае отказа правоохранители получат право задержаний.