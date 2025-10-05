3.69 BYN
Полиция Британии получит новые полномочия для ограничения протестных акций
Автор:Редакция news.by
Британская полиция получит новые полномочия для ограничения протестных акций. Как заявила глава МВД Великобритании, стражи порядка пока могут запретить марш, только если существует риск серьезных беспорядков.
Но по новым правилам в случае повторяющихся протестов полиция может потребовать проведения акции в другом месте или ограничения продолжительности. В случае отказа правоохранители получат право задержаний.
Накануне в Лондоне на акции в поддержку Палестины задержано почти 500 человек. Полиция предложила отложить демонстрацию на несколько дней в связи с нападением у синагоги в Манчестере, но организаторы отказались.