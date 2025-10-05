В Литве стартуют учения НАТО "Железный волк"

Маневры пройдут на полигоне в Пабрадэ, участие примут 3 тыс. военнослужащих не только из Литвы, но и других стран Европы, в том числе Бельгии, Чехии, Норвегии и Германии. Будет задействовано около 650 единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.