В Литве стартуют учения НАТО "Железный волк"
Автор:Редакция news.by
6 октября буквально в 15 км от белорусской границы стартуют учения сил НАТО "Железный волк".
Маневры пройдут на полигоне в Пабрадэ, участие примут 3 тыс. военнослужащих не только из Литвы, но и других стран Европы, в том числе Бельгии, Чехии, Норвегии и Германии. Будет задействовано около 650 единиц военной техники - танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.
В ходе учений военнослужащие отработают наступательные и оборонительные действия.