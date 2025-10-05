3.69 BYN
Норвегия направит истребители для охраны польского воздушного пространства
Автор:Редакция news.by
Под надуманным поводом - "угрозы российских беспилотников" - НАТО не упускает возможность передислоцировать в Польшу как можно больше авиации.
Стало известно, что Норвегия направит истребители F-35 для охраны польского воздушного пространства в рамках миссии Cевероатлантического альянса.
Самолеты будут базироваться под Познанью, а пилоты получат приказ быть готовыми к перехвату и, при необходимости, уничтожению российских дронов или самолетов в случае нарушения границы.