III Игры стран СНГ: 6 октября будут разыграны медали в семи видах спорта
Остается всего три дня до финиша III Игр стран СНГ. Этот форум стал прекрасной возможностью проявить себя для будущего поколения атлетов.
В большинстве своем в 23 дисциплинах выступали юниоры, которые впервые смогли прочувствовать, что такое мультиспортивный форум. Но еще три дня нам предстоит болеть за дружину.
Подготовили анонс соревновательного дня.
Разглядеть в толпе гребца не составит труда. У этих атлетов потрясающие фигуры. Чаще всего они достаточно высокие. В секции и СДЮШОР принимают всех желающих. Однако при зачислении на антропометрические данные специалисты, безусловно, внимание обращают. Потому совсем не удивительно, что в Мингячевире белорусы были заметны.
На III Играх стран СНГ организаторы решили гребную семью объединить и провести состязания для академиков, байдарочников и каноистов параллельно. Потому в эллингах (а так называют гараж для лодок) все работают вместе. Каноисты Иван Хоружий и Алексей Маглюй бережно готовили экипаж, чтобы потом выдать космос на финише.
И немного символизма. Лодка-то победная. Именно в данном экипаже гонялись в олимпийском Лондоне братья Богдановичи. Они же побеждали здесь же, в Мингячевире, в рамках I Европейских игр.
Белорусы выступают на собственном инвентаре. Все лодки ехали на лафете целую неделю и преодолели 2 700 км.
Всего на Играх задействовано 3 тыс. волонтеров. Хотя заявки на обучение подало почти 10 тыс. желающих.
Сейчас в медальном зачете сборная Беларуси входит в первую тройку. Но мы прогнозируем острую борьбу за вторую строчку табеля с хозяевами старта на финише мультиспортивного форума.
В понедельник, 6 октября, 11-й соревновательный день борьба на III Играх стран СНГ продолжится в восьми видах спорта, а в семи из них будут оспорены пьедесталы почета. На форуме в Азербайджане дебютирует художественная гимнастика. У личниц пройдут квалификации в упражнениях с обручем и мячом. Групповички представят программы с пятью обручами. Болеем за наших ребят и девчат. Следим за трансляциями на телеканале "Беларусь 5".