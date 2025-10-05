III Игры стран СНГ: 6 октября будут разыграны медали в семи видах спорта

Остается всего три дня до финиша III Игр стран СНГ. Этот форум стал прекрасной возможностью проявить себя для будущего поколения атлетов.

В большинстве своем в 23 дисциплинах выступали юниоры, которые впервые смогли прочувствовать, что такое мультиспортивный форум. Но еще три дня нам предстоит болеть за дружину.

Подготовили анонс соревновательного дня.

Разглядеть в толпе гребца не составит труда. У этих атлетов потрясающие фигуры. Чаще всего они достаточно высокие. В секции и СДЮШОР принимают всех желающих. Однако при зачислении на антропометрические данные специалисты, безусловно, внимание обращают. Потому совсем не удивительно, что в Мингячевире белорусы были заметны.

На III Играх стран СНГ организаторы решили гребную семью объединить и провести состязания для академиков, байдарочников и каноистов параллельно. Потому в эллингах (а так называют гараж для лодок) все работают вместе. Каноисты Иван Хоружий и Алексей Маглюй бережно готовили экипаж, чтобы потом выдать космос на финише.

И немного символизма. Лодка-то победная. Именно в данном экипаже гонялись в олимпийском Лондоне братья Богдановичи. Они же побеждали здесь же, в Мингячевире, в рамках I Европейских игр.

Белорусы выступают на собственном инвентаре. Все лодки ехали на лафете целую неделю и преодолели 2 700 км.

Всего на Играх задействовано 3 тыс. волонтеров. Хотя заявки на обучение подало почти 10 тыс. желающих.

Сейчас в медальном зачете сборная Беларуси входит в первую тройку. Но мы прогнозируем острую борьбу за вторую строчку табеля с хозяевами старта на финише мультиспортивного форума.