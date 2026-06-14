3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Ликвидность фьючерсов на нефть марки Brent рухнула на 70 % из-за непредсказуемости Трампа
Автор:Редакция news.by
Ликвидность фьючерсов на нефть марки Brent рухнула на 70 % из-за непредсказуемости Трампаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482e14dd-cc17-47c9-9af9-84057a49df3e/conversions/be8682c3-a602-47fe-b250-b633ed3495d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482e14dd-cc17-47c9-9af9-84057a49df3e/conversions/be8682c3-a602-47fe-b250-b633ed3495d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482e14dd-cc17-47c9-9af9-84057a49df3e/conversions/be8682c3-a602-47fe-b250-b633ed3495d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482e14dd-cc17-47c9-9af9-84057a49df3e/conversions/be8682c3-a602-47fe-b250-b633ed3495d6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мировой нефтяной рынок парализован из-за непредсказуемых заявлений президента США Дональда Трампа. По данным Reuters, ликвидность фьючерсов на нефть марки Brent рухнула почти на 70 % - это рекордный обвал с 2009 года.
Трейдеры массово выводят капиталы, будучи не в силах торговать в условиях хаоса. Трамп ежедневно меняет позицию в соцсетях: от угроз бомбить Иран до обещаний заключить мир за пару часов.
Эксперты называют происходящее "отвращением к капиталу" и констатируют: рынок замер не из-за избытка сырья, а из-за банального страха перед Twitter-дипломатией Вашингтона.