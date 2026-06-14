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Ликвидность фьючерсов на нефть марки Brent рухнула на 70 % из-за непредсказуемости Трампа

Ликвидность фьючерсов на нефть марки Brent рухнула на 70 % из-за непредсказуемости Трампа

Мировой нефтяной рынок парализован из-за непредсказуемых заявлений президента США Дональда Трампа. По данным Reuters, ликвидность фьючерсов на нефть марки Brent рухнула почти на 70 % - это рекордный обвал с 2009 года.

Трейдеры массово выводят капиталы, будучи не в силах торговать в условиях хаоса. Трамп ежедневно меняет позицию в соцсетях: от угроз бомбить Иран до обещаний заключить мир за пару часов.

Эксперты называют происходящее "отвращением к капиталу" и констатируют: рынок замер не из-за избытка сырья, а из-за банального страха перед Twitter-дипломатией Вашингтона.

Разделы:

В миреЭкономикаСША

Теги:

нефтьДональд Трамп