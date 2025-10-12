Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Литовские прибрежные города столкнулись с волной банкротств

Завершившийся сезон стал серьезным испытанием для литовских курортов. Как сообщают власти страны, в крупнейших приморских городах наступила эпидемия банкротств: судам регулярно приходилось арестовывать имущество несостоятельных должников.

Особенно тяжело рекреационному бизнесу пришлось в Паланге. Разорились несколько компаний, связанных с общественным питанием, понес ощутимые убытки гостиничный бизнес.

Главная причина - дождливое лето. Однако вряд ли это является единственным фактором: Литва стала одной из самых дорогих стран еврозоны, и отдых в той же Паланге обходится существенно дороже поездки к теплому морю в Азию или Африку. В такой ситуации кризис курортного бизнеса неизбежен при любой, даже самой солнечной погоде.

