Литовские прибрежные города столкнулись с волной банкротств
Автор:Редакция news.by
Завершившийся сезон стал серьезным испытанием для литовских курортов. Как сообщают власти страны, в крупнейших приморских городах наступила эпидемия банкротств: судам регулярно приходилось арестовывать имущество несостоятельных должников.
Особенно тяжело рекреационному бизнесу пришлось в Паланге. Разорились несколько компаний, связанных с общественным питанием, понес ощутимые убытки гостиничный бизнес.
Главная причина - дождливое лето. Однако вряд ли это является единственным фактором: Литва стала одной из самых дорогих стран еврозоны, и отдых в той же Паланге обходится существенно дороже поездки к теплому морю в Азию или Африку. В такой ситуации кризис курортного бизнеса неизбежен при любой, даже самой солнечной погоде.