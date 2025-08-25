Литовские военные проводят полевые учения "Храбрый грифон 25-II" вблизи границы с Беларусью

В Литве, недалеко от границы с Гродненской областью, разворачиваются полевые тактические учения "Храбрый грифон 25-II".

По сообщению Минобороны страны, цель - проверка способности бригады "Жемайтия" передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории. То есть будут перемещаться военная техника и военнослужащие с оружием.

Предстоит оценить готовность подразделений к бою, а также порядок развертывания командных пунктов и связи. Планируется провести тактический марш для демонстрации мобильности подразделений.