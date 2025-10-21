3.68 BYN
Литва и Польша планируют провести совместные учения в Сувалкском коридоре
Автор:Редакция news.by
Литва и Польша готовятся к проведению совместных учений в Сувалкском коридоре. Об этом заявил глава прибалтийского режима на встрече с польским коллегой.
По словам Науседы, данный регион постоянно в центре внимания Вильнюса и Варшавы. В 2024 году Сувалкский коридор уже был театром для военных отработок.
Весной Литва и Польша намерены организовать и провести качественно новые маневры. Это означает очередное присутствие западных военных как у границ России (у Калининградской области), так и у рубежей Беларуси (вблизи Гродненской области).