Литва и Польша планируют провести совместные учения в Сувалкском коридоре

Литва и Польша готовятся к проведению совместных учений в Сувалкском коридоре. Об этом заявил глава прибалтийского режима на встрече с польским коллегой.

По словам Науседы, данный регион постоянно в центре внимания Вильнюса и Варшавы. В 2024 году Сувалкский коридор уже был театром для военных отработок.