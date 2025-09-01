Литва хочет восстановить болота на границе с Беларусью

Литва планирует восстановить ранее осушенные болота на границе с нашей страной, объясняя это "мерами по усилению безопасности".



В пограничной зоне около 60 тыс. га болот, но более половины осушено. Восстановление такой площади займет около 10 лет, а стоимость работ на один гектар варьируется до 2 тыс. евро и выше.



И по самым скромным подсчетам, сумма превысит 15 млн евро. Литва призывает соседние страны - Латвию и Эстонию, где на границе с Россией и Беларусью также большое количество заболоченных территорий, - последовать примеру и использовать природные ландшафты "для защиты".