Литва приняла решение о выделении денег на завод по производству танков: 710 млн евро будут потрачены на открытие совместного с немцами производства.

Однако речь идет лишь об отверточной сборке: 44 танка Leopard свинтят в Каунасе из машкомплектов, поставленных корпорацией Rheinmetall. К сборке приступят в 2028 году.

На этом фоне закупка на сумму 6 млн евро ракет ПВО и противотанковых средств кажется совершенным пустяком: именно о таких расходах сообщило накануне министерство обороны Литвы.

Праздник безумных трат устраивается, понятно, не за собственный счет: Вильнюсу обещаны 6 млрд 300 млн евро из европейского оборонного фонда "Сейф".