Литва установила 26 зон, где военные могут сбивать представляющие опасность БПЛА
Автор:Редакция news.by
Литва упростила правила применения силы против беспилотников. Страна установила 26 зон, где военные могут сбивать нарушителей без долгих согласований. Теперь дроны можно уничтожать сразу после вторжения, не дожидаясь доказательств их опасности.
Эти участки активируются только при реальной угрозе, а пилоты гражданских судов будут получать предупреждение за 10 минут до включения режима.
По словам министра транспорта, нововведение якобы ускорит защиту стратегических объектов и упростит бюрократию.