Литве не хватает 4 млрд евро на строительство Rail Baltica

Многострадальная Rail Baltica не будет готова к 2030 году. Руководитель литовской части проекта Арениюс Яцкус признал, что стране не хватает 4 млрд евро на завершение соединения железных дорог с Европой, 3,5 млрд из которых должен выделить ЕС.

При этом Яцкус попросил Комитет Сейма по экономике отложить сдачу объекта в Литве на два-три года.

Железную скоростную магистраль Rail Baltica, которая соединит Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, строят с 2013 года. Сроки завершения работ постоянно откладываются ввиду таких причин, как воровство ответственных лиц, их увольнение, да и в целом нехватка средств.

Напомним, ранее было объявлено о старте строительства Rail Baltica в Латвии. Местные жители в Сети уже заметили, что "освоение" госсредств начинается прямо с посева травы на набережных близ железнодорожного полотна.