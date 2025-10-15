Махмуд Аббас поручил за три месяца разработать первый проект Конституции

Глава Палестины Махмуд Аббас поставил задачу за три месяца создать первый проект национальной Конституции. Об этом сообщил его спецпосланник Мухаммед Штайе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Я также являюсь членом комитета, занимающегося разработкой Конституции, - заявил он на брифинге. - Мы будем преобразовывать палестинскую автономию в Государство Палестина".

Ранее, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников. Во время саммита президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Как сообщила канцелярия президента Египта, участники встречи призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе Газа, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.