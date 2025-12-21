Политические разногласия в ЕС. Катализатором кризиса выступил вопрос о возможной конфискации российских активов. В ряды предателей записали Макрона. Financial Times пишет, что французский лидер предал канцлера Германии Мерца, отказавшись от европейского плана по грабежу замороженных средств России.

Напомним, накануне много часов длились переговоры европейцев о нелегальном деянии, по итогу план провалился, сошлись на том, что ЕС совместно займет 90 млрд евро для Киева. А еще Макрон призвал лидеров ЕС возобновить диалог с президентом России. Как сообщают СМИ, в ближайшее время Елисейский дворец намерен определить оптимальный формат для восстановления диалога и предложить его Москве.