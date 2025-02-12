Макрон созывает экстренный саммит стран ЕС и Великобритании, посвященный Украине

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Европейцы остро переживают, что их демонстративно исключили из участия в переговорном процессе по украинскому конфликту. Мюнхенская конференция по безопасности закончилась ничем и увенчалась символической сценой: председатель форума Кристоф Хойсген, произнося заключительную речь, пустил слезу.

После безрезультатного Мюнхена ведущие страны ЕС решили собрать новый саммит - на сей раз в Париже. Встреча будет вновь посвящена Украине и должна пройти 17 февраля. Допущены будут далеко не все государства ЕС.