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Макрон, Стармер и Мерц. "Группа поддержки" приехала в Киев спецпоездом
В Киев прибыла "группа поддержки" Зеленского из числа некоторых европейских политиков, более всего ратующих за дальнейшее оказание военной помощи Украине, а значит и продолжение военного конфликта с Россией.
Список визитеров небольшой и вполне ожидаемый - президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Они прибыли вместе спецпоездом.
В Киеве уже к ним присоединился премьер польского режима Туск. Ожидается, что на встрече с Зеленским они обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины.
Также сообщается, что эти политики поддерживают инициативу президента США Трампа о полном 30-дневном прекращении огня и намерены "наращивать давление" на Россию. Текст совместного заявления опубликован на официальном портале правительства Великобритании.