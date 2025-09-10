Маск четвертый год подряд сохраняет статус богатейшего человека в США

Предприниматель из США Илон Маск четвертый год подряд сохраняет позицию богатейшего человека в США, он стал первым, чье состояние насчитывает более 400 млрд долларов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на журнал Forbes.

"Илон Маск является самым богатым человеком Америки четвертый год подряд, его состояние оценивается в ошеломляющие 428 млрд долларов после того, как оно увеличилось на 184 млрд благодаря росту акций Tesla (они выросли на 56 %) и еще 12 месяцам роста оценок его частной ракетной компании SpaceX и подразделения искусственного интеллекта xAI", - говорится на сайте.

Второе место занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон. Он в 2025 году стал богаче на 101 млрд долларов. Его состояние составляет 276 млрд. Отмечается, что он занял второе место впервые за 25 лет.

На третьем месте оказался основатель Meta Марк Цукерберг, его богатство оценивается в 253 млрд долларов.

Общее состояние 400 богатейших американцев, согласно подсчетам Forbes, достигло рекордных 6,6 трлн долларов, после того как за последние 12 месяцев они стали богаче на 1,2 трлн. Теперь, как указывает журнал, для попадания в рейтинг требуются рекордные 3,8 млрд долларов, что на 500 млн больше минимального показателя 2024 года.