Маск хочет создать "армию человекоподобных роботов" Optimus

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что рассчитывает в ближайшие годы создать армию человекоподобных роботов Optimus за счет ежегодного производства 1 млн таких моделей.

"Мы построим линию производства для миллиона единиц Optimus. Надеюсь, производство начнется к концу следующего года", - сказал Маск на конференции с участием руководства Tesla, запись которой размещена на YouTube-канале компании. По его расчетам, прототип новой версии робота Optimus третьего поколения (Optimus 3) будет готов в первом квартале 2026 года, "возможно, в феврале или марте". При этом наращивание производства до 1 млн единиц в год займет некоторое время.

По словам Маска, основная сложность заключается в отсутствии у компании готовой производственной цепочки, поэтому Tesla придется перейти к самостоятельному созданию почти всех деталей. Маск также указал, что хотел бы владеть таким количеством акций компании, которое позволило бы ему влиять на принятие решений относительно создаваемой им "армии роботов". "Если мы создадим эту армию роботов, буду ли я иметь хотя бы ощутимое влияние на нее? Не контроль, а ощутимое влияние", - сказал он, подчеркнув, что в противном случае "ему будет некомфортно".

Как считает Маск, в будущем, вероятно, появится робот Optimus 4, и таких устройств будет произведено 10 млн единиц, а моделей Optimus 5 - уже от 50 до 100 млн единиц. Согласно утверждению главы Tesla, с помощью Optimus и беспилотных автомобилей можно будет создать мир без бедности, где каждый человек будет иметь доступ к медицинской помощи "на высшем уровне". Так, Optimus, по его мнению, сможет стать "прекрасным хирургом".

Ранее Маск предположил, что в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект, а работать будет необязательно.