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Массированная атака БПЛА произошла ночью на Саратов и Энгельс

Массированная атака БПЛА произошла ночью на Саратов и Энгельс

Саратов и Энгельс атаковали беспилотники. По имеющейся информации, пострадавшие отсутствуют, однако есть повреждения на одном из предприятий. Такую информацию сообщил губернатор Роман Бусаргин, пишет ТАСС.

"Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих. Он также отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения на одном из промышленных предприятий. Экстренные службы устраняют последствия.

Ранее глава региона сообщил, что обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе.

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