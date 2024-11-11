Массированная атака БПЛА произошла ночью на Саратов и Энгельс

Саратов и Энгельс атаковали беспилотники. По имеющейся информации, пострадавшие отсутствуют, однако есть повреждения на одном из предприятий. Такую информацию сообщил губернатор Роман Бусаргин, пишет ТАСС.

"Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих. Он также отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения на одном из промышленных предприятий. Экстренные службы устраняют последствия.