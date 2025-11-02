3.70 BYN
Массовое убийство в городе Воризия: причиной инцидента стала семейная вендетта
Автор:Редакция news.by
На острове Крит проходит масштабная полицейская операция в связи с расстрелом, жертвами которого стали два человека, еще шестеро ранены, многие - тяжело.
Инцидент случился в небольшом городке Воризия: в пятницу здесь прогремел взрыв, обошлось без пострадавших. А накануне вечером как ответ на этот инцидент произошла стрельба.
В городе в последнее время развернулась настоящая война двух криминальных семейств. Власти ведут облаву на лиц, причастных к убийству. Полиция блокировала все подъезды к городку, но о поимке убийц пока не сообщается.