Массовое убийство в городе Воризия: причиной инцидента стала семейная вендетта

На острове Крит проходит масштабная полицейская операция в связи с расстрелом, жертвами которого стали два человека, еще шестеро ранены, многие - тяжело.

Инцидент случился в небольшом городке Воризия: в пятницу здесь прогремел взрыв, обошлось без пострадавших. А накануне вечером как ответ на этот инцидент произошла стрельба.

В городе в последнее время развернулась настоящая война двух криминальных семейств. Власти ведут облаву на лиц, причастных к убийству. Полиция блокировала все подъезды к городку, но о поимке убийц пока не сообщается.

