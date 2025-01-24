Мавзолей Ленина закроют на 2 месяца из-за профилактических работ

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Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на профилактические работы почти на два месяца. Об этом сказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России, сообщает ТАСС.

"В связи с проведением профилактических работ с 18 февраля по 14 апреля 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сказали в ФСО.