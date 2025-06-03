Мерц: Германия будет продолжать отказывать иностранцам в убежище

Германия будет и дальше отказывать во въезде нуждающимся в убежище. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на конгрессе ассоциации германских городов и общин, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник административный суд Берлина признал незаконным отказ во въезде трем гражданам Сомали, которые прибыли 9 мая 2025 года на поезде из Польши и были в тот же день выдворены. По мнению суда, подобная процедура не может осуществляться в обход Дублинского регламента.

"Мы будем вынуждены сохранять контроль на внутренних границах, пока ситуация на внешних границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил", - заявил Мерц, комментируя решение суда. При этом канцлер признал, что оно может сузить пространство для действий. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix.

"Мы, разумеется, будем действовать в рамках существующего европейского права. И мы будем это делать также для того, чтобы защитить общественную безопасность и правопорядок в нашей стране, а также уберечь города и общины от перегрузки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых - беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.

Глава МВД ФРГ Александр Добриндт ранее заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, в 2015 году было издано устное указание главе федеральной полиции не осуществлять отказы во въезде искателям убежища, дабы тем самым выполнить общеевропейские нормы.